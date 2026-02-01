Modica, gli studenti dell’Istituto Poidomani eccellono in una competizione di logica e matematica

Modica – Prestigioso risultato per l’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani, che si è distinto alla Middle Etniade Team Cup 2026, competizione di rilievo regionale in ambito logico-matematico. La scuola ha partecipato con due squadre di alunni della scuola secondaria di primo grado, ottenendo un brillante primo posto e un ottimo nono posto su oltre 30 istituti provenienti da tutta la Sicilia.

La manifestazione, promossa e organizzata dall’Università degli Studi di Catania, si è svolta presso la sede di STMicroelectronics a Catania, cornice d’eccezione per una gara che ha messo alla prova competenze, spirito di squadra e capacità di problem solving degli studenti.

Il successo è il frutto di un percorso formativo strutturato, realizzato nel corso dell’anno scolastico nell’ambito del progetto di valorizzazione delle eccellenze logico-matematiche, curato dalla professoressa Alessandra Moncada con la collaborazione del professore Nino Cerruto del Liceo Scientifico Galileo Campailla. Un lavoro mirato al potenziamento delle competenze, allo sviluppo del pensiero logico e al lavoro cooperativo, rivelatosi decisivo per il risultato finale.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Veronica Veneziano, che ha sostenuto con convinzione il progetto.

“Un riconoscimento di valore. Merito agli studenti unitamente alle professoresse, Simona Tumino e Alessandra Moncada che hanno accompagnato i ragazzi in un’esperienza di crescita personale e formativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle famiglie, per il supporto e la partecipazione dimostrati durante tutto il percorso. Il risultato ottenuto rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica e conferma il valore del lavoro educativo svolto quotidianamente all’interno dell’istituto, capace di valorizzare talento, impegno e spirito di squadra”.

