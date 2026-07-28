Modica, i lavori sul Ponte Guerrieri saranno ultimati il 31 luglio (con un mese di anticipo sul previsto)

Modica – Proseguono gli interventi di manutenzione programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in corrispondenza dei viadotti Guerrieri e Irminio.

D’intesa con il Comune di Modica, i lavori sul viadotto Guerrieri sono stati programmati dopo la conclusione dell’anno scolastico e nel periodo estivo, caratterizzato da una riduzione degli spostamenti casa-lavoro. Per contenere i disagi nelle fasce orarie di maggiore traffico, già da alcuni giorni l’impresa appaltatrice sta regolando la circolazione a senso unico alternato mediante l’impiego di movieri.

Grazie all’intensificazione delle attività e all’estensione dell’orario di lavoro, l’intervento sul viadotto Guerrieri, tra il km 336,000 e il km 336,501, sarà completato entro venerdì 31 luglio, in anticipo rispetto ai 30 giorni inizialmente previsti.

Più complesse, per dimensione e caratteristiche tecniche dei giunti, sono invece le lavorazioni sul viadotto Irminio, tra il km 332,000 e il km 333,260, il cui completamento è previsto entro settembre.

Per agevolare la circolazione durante l’esodo estivo, il cantiere sul viadotto Irminio sarà temporaneamente rimosso entro il 5 agosto.

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