Modica, i vandali prendono di mira il pulmino di Casa Don Puglisi

Modica – Furto con scasso ai danni della Casa don Puglisi, realtà impegnata nell’assistenza alle persone fragili nel territorio di Modica. Nella notte ignoti hanno preso di mira il pulmino dell’associazione parcheggiato in viale Medaglie d’Oro, devastandolo e rendendolo temporaneamente inutilizzabile.

L’amara scoperta è stata fatta lunedì mattina dagli operatori della struttura, che dovevano utilizzare il mezzo per accompagnare una mamma assistita a una visita medica. Il veicolo è stato trovato con i vetri e gli specchietti rotti, mentre all’interno risultavano mancanti i sedili e diverse altre componenti e suppellettili.

