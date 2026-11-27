Modica – Erano le 4.20 quando Fatima, 23 anni, ha dato alla luce il piccolo Pietro direttamente nella propria abitazione. Il travaglio si è infatti sviluppato così rapidamente da non consentire alla giovane madre di raggiungere l’ospedale.

Momenti concitati quelli vissuti dalla famiglia, con il padre Giorgio che ha immediatamente chiesto aiuto al 118. Dall’altra parte del telefono, l’infermiera Luana Contino, in servizio alla centrale operativa di Catania, ha guidato il neo papà passo dopo passo, fornendogli tutte le indicazioni necessarie per assistere la compagna durante le fasi del parto.

Pochi minuti dopo sono arrivati nell’abitazione i sanitari dell’equipaggio Modica 1: la dottoressa Valentina Pisana, l’infermiere Salvatore Sciascia e l’autista soccorritore Maurizio Cicciarella, che hanno preso in carico mamma e neonato verificando le loro condizioni di salute.

Sia la giovane mamma che il piccolo Pietro stanno bene.

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