Modica, in fiamme un furgone in dotazione all’unità cinofila della Guardia di finanza

Modica – Pare si stato un corto circuito.

Un furgone “Doblo” in dotazione all’unità cinofila della Guardia di finanza è andato a fuoco durante un servizio di controllo in via Pisacane, nella tarda serata di sabato. Sono andati distrutti il mezzo, uno scooter parcheggiato nei pressi e il portone di legno di un garage. Annerite anche le facciate degli edifici vicini. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I finanzieri in servizio e i cani sono rimasti incolumi. Nessun danno neanche per i residenti e per i gestori di una vicina trattoria. Il quartiere, a pochi passi dalla chiesa del Santissimo Salvatore, è stato allarmato dalla deflagrazione del mezzo in fiamme, mentre i finanzieri erano impegnati poco distante, con i cani al seguito, in un servizio di controllo antidroga.

Sono stati loro i primi ad intervenire con gli estintori, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, giunti pochi minuti dopo l’allarme. Determinante l’intervento dei pompieri, che ha scongiurato danni ben maggiori. A causare le fiamme pare sia stato un improvviso cortocircuito al sistema elettrico del mezzo di servizio. La zona è stata delimitata e transennata per le operazioni di messa in sicurezza e per lo sgombero delle carcasse del furgone e dello scooter annerite dal fuoco Il bagliore delle fiamme era visibile anche da corso Umberto, destando parecchia curiosità tra i presenti.

