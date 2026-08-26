Modica, in monopattino fugge all’alt della polizia, correndo per le vie del centro, denunciato

Modica – La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in stato di libertà un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia della Polizia, l’uomo – che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico – ha bruscamente eluso l’alt degli operatori, dandosi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La corsa del fuggitivo, che aveva messo in pericolo l’incolumità dei passanti nelle vie del centro storico, è stata interrotta grazie al tempestivo e preciso intervento dei poliziotti del Commissariato di Modica, che sono riusciti a bloccarlo, scongiurando incidenti.

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