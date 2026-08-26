Cronaca
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26/08/2026 13:50

Modica, in monopattino fugge all’alt della polizia, correndo per le vie del centro, denunciato

Per resistenza a pubblico ufficiale.

di Redazione

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Modica – La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in stato di libertà un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia della Polizia, l’uomo – che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico – ha bruscamente eluso l’alt degli operatori, dandosi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

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La corsa del fuggitivo, che aveva messo in pericolo l’incolumità dei passanti nelle vie del centro storico, è stata interrotta grazie al tempestivo e preciso intervento dei poliziotti del Commissariato di Modica, che sono riusciti a bloccarlo, scongiurando incidenti.

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