Modica, incendio alla collina Monserrato, le fiamme sotto il ponte Guerrieri, elicotteri in azione

Aria irrespirabile al quartiere Sacro Cuore
di Redazione
Modica – L’incendio alla collina Monserrato a Modica non accenna a spegnersi. Dopo aver interessato l’area sovrastante il depuratore comunale di via Fiumara, l’incendio si è propagato spingendosi verso la zona sottostante il ponte Guerrieri.
L’evolversi dell’incendio desta preoccupazione tra i residenti, in particolare nel quartiere Sacro Cuore. Qui, la densa coltre di fumo ha reso l’aria irrespirabile.
Per tutto il pomeriggio un elicottero della Forestale ha operato con continui lanci di acqua prelevata dal mare della costa sciclitana per spegnere l’incendio dal cielo.
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