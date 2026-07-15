Modica, incendio alla collina Monserrato, restano accesi due fronti di fuoco

Modica – Sono due i fronti rimasti accesi sulla Collina di Monserrato a causa delle fiamme divampate oggi pomeriggio. Le operazioni di spegnimento sono state sospese per via del buio. Resta il presidio dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale.

“L’incendio di Monserrato e il gran caldo di queste ore -destinato ad aumentare- ripropongono la necessità del pieno rispetto di tutte le norme utili a prevenire situazioni di rischio dice la sindaca Maria Monisteri-.

Raccomando a chiunque di tenere pulite le aree esterne, giardini, orti e campi.

Raccomandiamo di evitare fuochi di artificio per eventi e momenti di festa perché possono creare situazioni di grave pericolo”.

© Riproduzione riservata