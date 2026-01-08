Modica, incendio in una casa di via Ruffino

Modica – Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato nel centro storico, all’interno di un’abitazione in via Ruffino, a ridosso di via Vittorio Veneto. Quest’ultima è stata temporaneamente interdetta al traffico veicolare per consentire le operazioni dei vigili del fuoco, accorsi con i mezzi dopo la segnalazione di un passante, allarmato da una densa colonna di fumo nero. In pochi minuti un acre odore di bruciato ha invaso l’area. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio e non si è resa necessaria l’evacuazione: le fiamme sono state domate in tempo. Al momento del rogo in casa non c’era nessuno; il proprietario è arrivato qualche decina di minuti più tardi, avvertito dell’accaduto.

Si ipotizza un cortocircuito. L’abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile.

© Riproduzione riservata