Modica, incidente all’ex Motel Agip in corso Umberto, sfiorata la tragedia

La Bmw ha effettuato il sorpasso contemporaneo di due auto investendo la Giulietta.
di Redazione
Modica – Un incidente dalle conseguenze potenzialmente terribili si è verificato sabato notte a Modica bassa, in corso Umberto, all’altezza dell’ex Motel Agip.
Una Bmw seie 1, a bordo della quale viaggiavano due extracomunitari, ha centrato una Giulietta Bianca che aveva acceso la freccia devioluci per annunciare il proprio ingresso nell’area di servizio.
La Bmw ha effettuato il sorpasso contemporaneo di due auto investendo la Giulietta e rovinando dentro l’area parcheggio dell’ex rifornimento di benzina.
Notizia in aggiornamento.
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