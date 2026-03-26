Cronaca
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26/03/2026 16:38

Modica, individuati i responsabili del raid notturno in via Tirella e dello scippo in via Silla

Dovranno rispondere di danneggiamento e di furto.

di Redazione

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Modica – I responsabili dello scippo avvenuto in via Silla e dei numerosi danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali del centro storico sono stati identificati e deferiti dalla Polizia all’Autorità giudiziaria. Grazie all’attività investigativa coordinata dalla Questura di Ragusa, verosimilmente supportata dalle immagini della videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità dei soggetti coinvolti. Gli individui individuati dovranno ora rispondere dei reati di furto con strappo e danneggiamento aggravato davanti alla magistratura.

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