Modica, interrotta la serie di furti nei supermercati. Fermata una coppia

Modica – È stata interrotta una serie di furti che negli ultimi giorni aveva colpito diversi punti vendita di supermercati nella città di Modica, in particolare nell’area del polo commerciale. Una coppia, con modus operandi ben collaudato, aveva preso di mira vari esercizi sottraendo merce di vario tipo: bottiglie di liquori, articoli per la casa, suppellettili e persino una macchina del caffè.

Determinante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dal personale del punto vendita Cash & Carry AG Distribuzione, dove è attivo un avanzato sistema di sorveglianza dotato di intelligenza artificiale. È stato proprio questo sistema a rilevare movimenti sospetti, consentendo l’immediata segnalazione .

Bloccata la coppia, gli agenti hanno perquisito l’auto con cui si spostavano tra i vari supermercati, rinvenendo all’interno la refurtiva accumulata nelle varie incursioni.

Per i due è scattata la denuncia con l’ipotesi di reato di furto. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati nelle ultime settimane nel territorio.

