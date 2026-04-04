Modica, la francese ubriaca alla guida va a sbattere contro il muro di un’abitazione

Modica -I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea una donna di origini francesi, attualmente residente a Modica che, alla guida della sua autovettura causava un sinistro stradale, andando a collidere contro il muro di una abitazione, danneggiandolo. Dagli accertamenti effettuati da militari è emerso che la donna si sarebbe messa alla guida dopo aver assunto notevoli quantità di alcol che ne avrebbero alterato le capacità cognitive.

Medesimo episodio accadeva ancora a Modica, dove gli stessi militari, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, sorprendevano il conducente di un’auto alla guida del mezzo nonostante risultasse aver assunto ingenti quantità di alcol, mettendo quindi in pericolo anche il passeggero che viaggiava con lui.

© Riproduzione riservata