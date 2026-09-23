Moda e Gossip
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23/09/2026 09:07

Modica, la signora Marietta ha 100 anni

Maria Cavallo ha compiuto 100 anni. Una vita a Frigintini.

di Redazione

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Modica – La signora Maria Cavallo, per tutti Marietta, vedova Cataldo, ha spento cento candeline.  È stata festeggiata dalla sindaca di Modica Maria Monisteri.

Accanto a Marietta, in via Calanchi a Frigintini, i figli Ignazio e Aurelia. Marietta ha lavorato in agricoltura, nella raccolta di carrube e olive, semina e mietitura.
Il suo segreto? Avere sempre mangiato i prodotti genuini dalla campagna: dal pane fatto in casa con la sua eterna amica Giorgina, alle uova, al pollo, al maiale e ovviamente tanta verdura. Auguri!

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