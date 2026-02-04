Modica, ladro 27enne negli uffici del Comune

Modica – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un giovane modicano di 27 anni per un furto avvenuto all’interno degli uffici comunali. Gli investigatori del Commissariato hanno accertato che il ragazzo si era introdotto negli uffici ed aveva sottratto un portafoglio dal marsupio di un dipendente comunale. La vittima, che ha sporto denuncia, ha riconosciuto il presunto autore del furto attraverso un album fotografico di soggetti noti per reati specifici.

© Riproduzione riservata