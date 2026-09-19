Modica, ladro si arrampica sul pluviale e finisce in camera da letto della padrona di casa

Modica – La Polizia di Stato di Modica ha arrestato in flagranza di reato un 26enne, per tentata rapina aggravata e violazione di domicilio.

Il malvivente, già noto agli investigatori del locale Commissariato si è arrampicato lungo una conduttura di scarico delle acque reflue ed è riuscito a penetrare all’interno di un’abitazione privata.

Una volta dentro, si è introdotto direttamente nella camera da letto, trovandosi di fronte alla proprietaria di casa. Senza esitare, le ha intimato con minacce di consegnargli immediatamente tutto il denaro contante presente nell’abitazione.

Decisiva è stata la pronta ed inaspettata reazione della donna. Il suo comportamento risoluto ha colto di sorpresa il rapinatore, disorientandolo per qualche istante: un margine di tempo prezioso che ha permesso alla vittima di guadagnare la fuga, uscire in strada e lanciare subito l’allarme alle Forze di Polizia.

I poliziotti, giunti tempestivamente nei pressi dell’abitazione sono riusciti a rintracciare, nelle immediate vicinanze, il giovane mentre cercava di far perdere le sue tracce.

Alla luce della gravità dei fatti e delle reiterate condotte già contestate al giovane, gli agenti lo hanno tratto in arrestato in flagranza di reato e, dopo gli adempimenti di rito, lo hanno condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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