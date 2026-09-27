Modica, lavori in quota senza casco e imbracatura, in barba alla sicurezza sul lavoro

Modica – Buongiorno Ragusanews,

volevo segnalare l’ennesima situazione di grave pericolo e negligenza da parte delle imprese edili modicane (se si possono chiamare cosi) in barba alle leggi sulla sicurezza e ai recenti morti sul lavoro come il ragazzo di 22 anni caduto dal ponteggio del colosseo a Roma pochi giorni fa.

Nei giorni scorsi ho segnalato ai carabinieri, alla polizia, alla polizia municipale (irreperibili, non hanno risposto ore 8:02) e anche alla sindaca, questa situazione (vedi foto): lavori in quota senza casco nè imbragatura e persone sotto il braccio della gru (che se si spezza le uccide all’istante, come è successo qualche mese fa a Pozzallo).

Grazie dell’attenzione.

G.L.

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