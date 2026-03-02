Modica, le case popolari a Treppiedi Nord, il Pd: “Questione di dignità”

Modica – Prosegue senza sosta la campagna d’ascolto e prossimità “Il PD ascolta Modica”, l’iniziativa promossa dal Partito Democratico cittadino per mappare le criticità del territorio e dare voce alle istanze dei quartieri. Sabato 28 febbraio, una delegazione del circolo guidata dal segretario Francesco Stornello, insieme al vicesegretario Carmelo Blanco e al consigliere comunale Giovanni Spadaro, ha incontrato i residenti di Treppiedi Nord e delle case IACP.

L’incontro ha fatto emergere un quadro di profondo e grave disagio. I residenti hanno rappresentato con forza condizioni di vita ormai insostenibili, che minano la quotidianità di centinaia di famiglie. Al centro delle segnalazioni, innanzitutto, la critica situazione degli scarichi fognari, una vera e propria emergenza igienico-sanitaria che attende risposte concrete da troppo tempo. A questa si aggiungono le preoccupazioni relative alla sicurezza del quartiere e le croniche difficoltà di interlocuzione con lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) per quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli immobili.

“Abbiamo toccato con mano una realtà che non può più essere ignorata”, ha dichiarato Francesco Stornello a margine del sopralluogo. “Non si tratta solo di problemi tecnici o burocratici, ma di una fondamentale questione di dignità. Ogni cittadino di Modica, a prescindere dal quartiere in cui risiede, ha il diritto di vivere in un ambiente sicuro, salubre e dignitoso.”

Il Partito Democratico, attraverso i suoi organi politici e la rappresentanza in Consiglio Comunale con Giovanni Spadaro, è determinato a farsi carico delle istanze dei residenti attraverso tre direttrici d’azione: Interloquire con l’Amministrazione Comunale affinché intervenga con urgenza per risolvere le criticità strutturali e di sicurezza di propria competenza. Sollecitare lo IACP per l’avvio di un piano di interventi straordinari e per l’instaurazione di un rapporto più diretto e trasparente con gli assegnatari. Integrare le istanze dei residenti nella programmazione degli interventi pubblici previsti per l’area: queste necessità non devono restare isolate, ma diventare parte integrante della visione di sviluppo urbano del PD.

