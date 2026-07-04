Condividi "Modica, le rubano l’auto mentre era al supermercato: i carabinieri la ritrovano e denunciano un uomo" sui social

Modica -I Carabinieri della Stazione di Modica insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una 34enne di origini marocchine, residente a Modica, gravemente indiziato di aver rubato un’autovettura all’interno del parcheggio di un noto supermercato di Modica.

Nei giorni scorsi una donna di Modica si recava in serata presso un frequentato supermercato della città e parcheggiava l’auto nell’area antistante l’ingresso. Dopo aver effettuato le usuali compere, all’atto dell’uscita, l’amara scoperta: ignoti avevano rubato l’auto da poco parcheggiata, nella quale la giovane aveva inavvertitamente lasciato le chiavi inserite nel dispositivo di accensione dell’autovettura. Di lì a poco la denuncia ai Carabinieri di Modica, i quali sin da subito hanno avviato una rapida attività di indagine, acquisendo le telecamere del parcheggio. Gli elementi raccolti hanno subito permesso di individuare l’uomo che, approfittando della presenza delle chiavi nell’auto, si introduceva al suo interno per poi darsi subito alla fuga, alla guida del mezzo.

Le ricerche mai interrotte, hanno consentito il giorno seguente ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica di individuare l’auto rubata, parcheggiata nei pressi di Corso Pertini. All’atto del controllo la pattuglia individuava poco distante dall’auto anche la persona ripresa il giorno prima dalle telecamere del supermercato mentre si introduceva all’interno dell’auto e la portava via, inoltre i militari rinvenivano addosso all’uomo le chiavi dell’autovettura.

L’autovettura veniva quindi restituita alla legittima proprietaria ed il 34enne veniva deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea: ora dovrà rispondere di furto.

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