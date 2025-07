Modica, litigano in casa e uno dei due fa penzolare l’altro dal balcone tenendolo a un piede

Modica – Due extracomunitari hanno litigato furiosamente in casa, in uno dei vicoli trasversali di via Carlo Papa, nel cuore del centro storico di Modica, martedì pomeriggio. Uno di loro, al culmine della lite, ha fatto penzolare l’altro a testa in giù nel vuoto dal balcone, tenendolo per un piede, con il rischio concreto che gli scivolasse, facendogli fare un volo di circa 3 metri. Per fortuna la lite non ha avuto esiti drammatici e i due contendenti hanno raffreddato gli animi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dai vicini allarmati dalle urla. Uno dei due soggetti coinvolti è già noto agli archivi per le sue intemperanze.

