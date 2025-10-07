Modica, litigio tra due uomini, polizia usa il taser per bloccare un violento

Modica – È successo lunedì sera nel quartiere Sant’Andrea di Modica, dove un uomo di circa 40 anni è stato protagonista di una violenta escalation che ha richiesto l’intervento e l’uso del taser da parte della polizia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione per una lite in corso tra due persone. La discussione è rapidamente sfociata in aggressione. La controparte è rimasta ferita ed ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Quando la polizia è intervenuta per sedare gli animi e riportare la calma, il 40enne, in evidente stato di agitazione e fuori controllo, ha riversato la sua violenza contro gli agenti.

Di fronte alla resistenza attiva e all’aggressione agli operatori e per garantire l’incolumità pubblica e degli stessi agenti, la polizia si è vista costretta a utilizzare il taser, l’arma a impulso elettrico in dotazione, per immobilizzare l’uomo. Solo grazie all’uso del dispositivo, gli agenti sono riusciti a bloccare il quarantenne e a condurlo in sicurezza.

Successivamente l’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti medici e per le cure del caso, come previsto dai protocolli in seguito all’utilizzo del taser. È stato arrestato.

