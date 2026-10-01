Modica, martedì 6 ottobre l’attivazione dell’area di Osservazione Breve Intensiva a supporto del Pronto soccorso

Ci saranno sei posti letto.

Modica – Sarà attivata martedì 6 ottobre, alle ore 10, al primo piano del padiglione A dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”, la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.), dotata di sei posti letto e destinata a potenziare la capacità di risposta del Pronto soccorso di Modica.

La sua realizzazione ha previsto la ristrutturazione degli ambienti, attraverso un intervento in economia, finanziato con fondi del bilancio aziendale. I locali risultano pienamente adeguati sotto il profilo della sicurezza del lavoro e antincendio e sono dotati di impianti per i gas medicali e di impianti elettrici conformi alla normativa vigente.

All’attività dell’O.B.I. sarà assegnato un medico dedicato alle specifiche funzioni dell’area, rafforzando così la presa in carico dei pazienti e l’organizzazione del servizio.

L’Osservazione Breve Intensiva è destinata ai pazienti che, dopo la prima valutazione in Pronto soccorso, necessitano di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio prima della dimissione o dell’eventuale ricovero. Nell’O.B.I. è possibile osservare l’evoluzione clinica e completare il percorso diagnostico, garantendo l’appropriatezza del setting assistenziale.

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