Modica, muore folgorato in un’azienda avicola al Mauto

La vittima è un 65enne.
di Redazione
Modica – Tragedia ieri sera a Modica, in contrada Mauto, nella immediata periferia della città, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda avicola sita in contrada Mola, non distante dalla piscina.
L’uomo è morto folgorato in circostanze ancora poco chiare. Pare che nel tentativo di svuotare la sua autocisterna di mangime, nell’atto di azionare una leva, abbia toccato una conduttura elettrica che trasporta corrente a 20 mila Volt.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica.
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