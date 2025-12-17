Modica nel caos viario, semirimorchio si sgancia sul ponte Guerrieri

Non ci sono feriti

Modica – Modica è in ginocchio da quando un semirimorchio si è sganciato dalla motrice di un Tir paralizzando il traffico in tutta la città. Non ci sono feriti.

L’incidente è avvenuto alle 17:30 all’altezza del ponte Guerrieri, quando il semirimorchio di un mezzo pesante si è sganciato dal mezzo trattore all’uscita di un rifornimento Esso.

Sul posto è intervenuta una autogru dei Vigili del Fuoco di Ragusa mentre il traffico dell’intera città è andato letteralmente in tilt.

