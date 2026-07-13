Moda e Gossip
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13/07/2026 19:54

Modica, nonna Carmela ha spento 104 candeline

La modicana Carmela Mugnieco, vedova di Rosario Giunta, ha spento ieri 104 candeline.

di Redazione

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Modica – La modicana Carmela Mugnieco, vedova di Rosario Giunta, ha spento ieri 104 candeline, circondata dall’amore di una famiglia numerosa e unita.

La giornata è stata interamente dedicata a lei, grazie alla dedizione delle figlie Grazia e Lina, che hanno curato ogni dettaglio per rendere questa festa, anche quest’anno, indimenticabile. Attorno a nonna Carmela si sono stretti nipoti e pronipoti, amici e familiari. Una giornata speciale per tutti.

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