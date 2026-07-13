Modica, nonna Carmela ha spento 104 candeline

Modica – La modicana Carmela Mugnieco, vedova di Rosario Giunta, ha spento ieri 104 candeline, circondata dall’amore di una famiglia numerosa e unita.

La giornata è stata interamente dedicata a lei, grazie alla dedizione delle figlie Grazia e Lina, che hanno curato ogni dettaglio per rendere questa festa, anche quest’anno, indimenticabile. Attorno a nonna Carmela si sono stretti nipoti e pronipoti, amici e familiari. Una giornata speciale per tutti.

© Riproduzione riservata