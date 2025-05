Modica, notificati cinque avvisi di garanzia: indagine su passate gestioni amministrative

Modica – La Procura della Repubblica di Ragusa ha notificato cinque avvisi di garanzia a ex amministratori e funzionari apicali del Comune di Modica. L’inchiesta riguarda aspetti legati alla gestione della cosa pubblica durante le precedenti amministrazioni.

La città è stata amministrata dal 2013 e fino al 2022 da un sindaco democraticamente eletto e successivamente da una gestione commissariale durata un anno.

Sull’indagine vige al momento il massimo riserbo, segno che l’attività investigativa è ancora in fase prodromica. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito ai contenuti dell’inchiesta o alle ipotesi di reato contestate.

