Modica, notificato Daspo a quattro tifosi

Modica – La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento D.A.SPO. a quattro tifosi: tre residenti a Modica e uno ad Avola.

Dopo un’articolata attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e l’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il Questore della provincia di Ragusa ha emesso il provvedimento nei confronti dei quattro giovani in quanto ritenuti responsabili del reato di danneggiamento in concorso e di comportamenti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuti in occasione dell’incontro di calcio tra la Polisportiva Modica Calcio e l’Avola.

I soggetti destinatari del provvedimento, tre modicani e un avolese, non potranno accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.

