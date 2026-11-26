Modica – Una storia che riporta indietro nel tempo, a quando i bambini nascevano tra le mura domestiche, ma che oggi ha come protagonista anche la professionalità del personale sanitario del 118.

È accaduto a Modica, dove una giovane mamma di 24 anni ha dato alla luce il piccolo Pietro nella propria abitazione, grazie all’assistenza telefonica degli infermieri del 118.

Quando la donna ha capito che il parto era imminente, è scattata la richiesta di soccorso. Dall’altro capo del telefono il personale sanitario ha fornito tutte le indicazioni necessarie per affrontare il parto in sicurezza. La giovane, assistita da alcuni familiari, ha seguito passo dopo passo le istruzioni degli infermieri.

Quando l’ambulanza è giunta sul posto, Pietro era già venuto al mondo. Il piccolo, del peso di due chili e mezzo, sta bene, così come la mamma trasferita in ospedale a Modica.

Una storia a lieto fine, nella quale la professionalità degli operatori del 118 e la collaborazione dei familiari hanno accompagnato il miracolo della nascita tra le mura di casa.

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