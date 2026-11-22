Modica – Un paziente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica morì il 21 novembre 2023 dopo essersi procurato ferite ai polsi con un coltello da cucina durante la degenza.

L’uomo, affetto da linfoma di Hodgkin e positivo al Covid-19, era ricoverato dal 25 ottobre. Nonostante gli interventi sanitari, decedette poche ore dopo il gesto autolesivo.

I familiari hanno presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Ragusa, finalizzato a verificare eventuali responsabilità sanitarie e organizzative.

Sui fatti risulta pendente anche un procedimento penale.

L’udienza davanti al Tribunale di Ragusa è fissata per il 23 dicembre.

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