Modica piange Salvatore Rizza, memoria storica della Società Operaia Carlo Papa

Modica – Modica piange Salvatore Rizza, storico segretario della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Rizza è venuto a mancare nella tarda serata di mercoledì, all’età di 75 anni, probabilmente stroncato da un infarto mentre seguiva in tv una partita di Champions League. Ex dipendente dell’Ufficio del Lavoro, aveva legato indissolubilmente il proprio nome al prestigioso sodalizio di corso Umberto, oggi presieduto da Giorgio Solarino.

Per circa quarant’anni ha ricoperto la carica di segretario con dedizione, passione e un marcato senso del dovere, divenendo un punto di riferimento imprescindibile per i soci e per quanti hanno varcato la soglia della storica istituzione modicana. Grazie al suo impegno costante, la Società Operaia ha continuato a essere un luogo vivo di confronto, solidarietà e custodia della memoria cittadina. I funerali si terranno venerdì alle 10 nella chiesa Madre di San Pietro.

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