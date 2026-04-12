Modica, presi tre scassinatori

Modica – La Polizia di Modica ha denunciato tre cittadini di origine rumena, di età compresa tra 21 e 35 anni.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle zone recentemente interessate da eventi delittuosi nei confronti di attività commerciali e abitazioni private, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre soggetti, il cui atteggiamento aveva destato sospetti.

A seguito dell’identificazione, i tre sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Nel corso dell’attività, all’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi atti allo scasso, successivamente sottoposti a sequestro.

Per tali motivi, i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

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