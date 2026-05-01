Modica, primo posto al premio nazionale “Adotta un Giusto” per l’istituto Santa Marta Ciaceri

Modica – La Storia attraverso il Gioco dell’Oca.

Importante riconoscimento nazionale per la scuola Santa Marta Ciaceri, che si è aggiudicata il primo premio nel concorso promosso dalla Fondazione Gariwo di Milano per l’anno scolastico 2025/2026.

La partecipazione al concorso Adotta un Giusto , ogni anno, è un’occasione di crescita, riflessione e condivisione. Da qui nasce il progetto didattico “Il Gioco della Democrazia”, un’attività educativa pensata per avvicinare i ragazzi ai valori fondamentali della vita democratica in modo ludico, facendoli riflettere sugli ideali di libertà, giustizia sociale, pace e diritti umani. Il giusto adottato è Piero Calamandrei, ma le riflessioni della scuola hanno riguardato tanti uomini e donne che nel corso della storia si sono distinti per la ricerca del bene comune.

La partecipazione al concorso Adotta un Giusto , ogni anno, è un’occasione di crescita, riflessione e condivisione. Da qui nasce il progetto didattico “Il Gioco della Democrazia”, un’attività educativa pensata per avvicinare i ragazzi ai valori fondamentali della vita democratica in modo ludico, facendoli riflettere sugli ideali di libertà, giustizia sociale, pace e diritti umani. Il giusto adottato è Piero Calamandrei, ma le riflessioni della scuola hanno riguardato tanti uomini e donne che nel corso della storia si sono distinti per la ricerca del bene comune.