Modica, quarantenne aggredito in contrada Costanzo-Pizzilli, frattura della mandibola

Modica – Una spedizione punitiva. L’aggressione sarebbe nata dal tentativo di difendere un vicino.

Aggressione nella notte in contrada Costanzo-Pizzilli, a Modica, dove un uomo di 40 anni è rimasto vittima di una violenta aggressione intorno all’una. L’uomo ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi a seguito del pestaggio.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al quarantenne, che presentava evidenti segni di percosse e un importante trauma al volto. Considerata la gravità delle lesioni, l’uomo è stato accompagnato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per gli accertamenti e le cure necessarie.

All’origine dell’episodio ci sarebbe stato un tentativo di aiutare un vicino di casa. Il quarantenne sarebbe infatti intervenuto per difendere l’uomo, che secondo il suo racconto sarebbe stato il principale obiettivo di una spedizione punitiva.

Un intervento che, stando a quanto riferito, avrebbe finito per esporre lo stesso quarantenne alla violenza degli aggressori.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Modica, che hanno avviato le indagini.

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