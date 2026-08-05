Modica, quel parco giochi vicino alla stazione. Lettera da Cracovia

Modica – Signore e signori di Ragusanews,

Visito spesso Modica e sono curioso di ammirarne la bellezza. Tuttavia, c’è un cambiamento che non può che essere negativo: i lavori per il nuovo parco accanto alla stazione ferroviaria.

Ci sono stato qualche giorno fa e ciò che è stato fatto per creare uno spazio verde pubblico è un vero disastro. Ho allegato alcune foto.

I miei dubbi sono: come mai non hanno utilizzato elementi di architettura da giardino, pergolati e tralicci, ricoprendoli di piante rampicanti? Perché non hanno creato dei terrapieni in alcuni punti, aumentando lo spessore del terreno? E perché non hanno piantato alberi con chiome basse e frondose? Dipingere il cemento con colori sgargianti è forse il nuovo standard per il verde pubblico?

Patetico e disgustoso. Avrei altro da aggiungere, ma temo che non sia importante per l’investitore e il progettista. In ogni caso, credo che questo cosiddetto “parco” sia un esempio lampante di come le decisioni vengano prese da persone incompetenti.

Mariusz Jachimczak

Cracovia

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