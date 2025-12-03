Modica, ragazza fa razzia di scatole di tonno in un supermercato della Sorda. Inseguita e acciuffata dal cassiere

Modica – Scena da film oggi pomeriggio alle 17:30 nel parcheggio di un grande supermercato di Modica, al quartiere Sorda. Il cassiere della grande catena di distribuzione si è accorto che una giovane aveva riempito il proprio zaino di scatole di tonno che il sistema antitaccheggio evidentemente non aveva segnalato.

Il cassiere, intuito l’accaduto, è uscito dal supermercato inseguendo la giovane ladra e intimandole di lasciare lo zaino. La ragazza, vistasi scoperta, ha lasciato lo zaino per terra tentando la fuga, quando il cassiere le ha chiesto di svuotare le tasche. Da lì sono uscite una sequela di scatolette di tonno che ha abbandonato in strada.

La ladra è fuggita.

