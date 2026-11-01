Modica, rapina da Sportado prima della chiusura. In azione almeno tre malviventi

Un'azione fulminea.
di Gabriele Giannone
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Modica – Colpo fulmineo stasera ai danni di Sportado, il negozio di articoli sportivi di via Sacro Cuore, a Modica. Due malviventi sarebbero entrati in azione poco prima dell’orario di chiusura, fingendosi inizialmente clienti per poi impossessarsi di un bottino ancora da quantificare, l’incasso della giornata.
L’azione si è consumata in pochi istanti. Subito dopo, i responsabili si sono dileguati, a bordo di un’auto con un complice alla guida, facendo perdere le proprie tracce.
Immediato l’allarme e l’intervento della Polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e identificare gli autori. Al vaglio degli investigatori le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Immediato l’allarme e l’intervento della Polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo e identificare gli autori. Al vaglio degli investigatori le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
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