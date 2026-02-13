Modica, rifiuto di riparare l’auto: meccanico aggredito e trasferito in elisoccorso a Catania

Una mancata riparazione dell’auto sarebbe all’origine di una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi in un’officina della città. Un meccanico è stato colpito al volto da un uomo di nazionalità tunisina dopo essersi rifiutato di eseguire un intervento sul veicolo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il cliente avrebbe reagito con violenza al diniego dell’artigiano, sferrandogli diversi pugni al viso. L’aggressione avrebbe provocato lesioni e contusioni maxillo-facciali di una certa entità.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il meccanico è stato trasportato in un primo momento all’ospedale Maggiore di Modica, dove i sanitari hanno prestato le cure urgenti e valutato la gravità delle ferite. Considerato il quadro clinico, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso nel reparto di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Ospedale San Marco di Catania .

Le sue condizioni sono in fase di valutazione da parte dei medici specialisti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e raccogliendo eventuali testimonianze. Non si escludono provvedimenti nelle prossime ore nei confronti dell’aggressore.

© Riproduzione riservata