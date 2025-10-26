Modica, rissa nella notte, volano sedie e tavoli

Modica – Notte di violenza a Modica

Intorno alle 2.40, tra via Marchesa Tedeschi e piazza Mazzini, si è scatenata una violenta rissa che ha coinvolto diversi giovani. Tavoli e sedie sono stati lanciati in aria, mentre la folla cercava di allontanarsi per mettersi al sicuro.

A innescare la lite sarebbe stato un alterco tra due gruppi di giovanissimi, forse già protagonisti di accese discussioni nel corso della serata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno riportato la calma dopo alcuni minuti di tensione. I militari hanno raccolto le testimonianze di diversi presenti e stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

