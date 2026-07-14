Modica, Sabbie di Sicilia, il Libero Consorzio di Ragusa apre i rubinetti: primi 160 mila euro. Ma è solo la prima tranche. E prepara altri contributi

Modica – I primi 160 mila euro sono già stati sborsati. Ma rappresentano soltanto l’inizio.

Con la determina del 10 luglio il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha finanziato la Tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley di Marina di Modica, assegnando 130 mila euro all’ASD I Soci Volley di Vittoria e 30 mila euro alla FIPAV.

L’obiettivo è la promozione turistica della costa iblea attraverso eventi di richiamo nazionale. Un investimento che il Libero Consorzio considera strategico per destagionalizzare e valorizzare il territorio.

A palazzo di Viale del Fante, la contribuzione per eventi, mostre, sagre, libri, riviste, rally, convegni, festival, concerti, feste patronali, bande musicali, vela, natura eccetera eccetera vale decine di migliaia di euro, milioni per la verità, che scorrono dal palazzo del Libero Consorzio. Ce n’è per tutti.

Emerge tuttavia che il beach volley costituisce soltanto il primo tassello del progetto “Sabbie di Sicilia 2026”, un cartellone macro-regionale destinato a promuovere il turismo balneare attraverso grandi eventi sportivi e di spettacolo.

Il programma non si ferma a Marina di Modica.

Dal 4 al 9 agosto Scoglitti ospiterà infatti le Finali Scudetto del Campionato Italiano di Beach Soccer, manifestazione che riporta la disciplina nella località considerata la sua culla storica, dove la Nazionale disputò i primi tornei tra il 1998 e il 1999. Anche questo appuntamento è promosso localmente da Fabio Nicosia.

Il circuito si concluderà il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa con il Vertical Tour di Radio Deejay, grande evento di musica, animazione e intrattenimento sulla spiaggia.

Tre eventi, un unico progetto.

Ed è proprio questo l’aspetto che merita attenzione. I 160 mila euro impegnati oggi non rappresentano il costo complessivo dell’operazione, ma soltanto il primo contributo pubblico. Per gli altri due appuntamenti del cartellone sono infatti attesi ulteriori interventi finanziari del Libero Consorzio, destinati sempre al progetto “Sabbie di Sicilia”.

Quanto costerà complessivamente “Sabbie di Sicilia 2026”?

Per ora si conosce soltanto il primo tassello: 160 mila euro per tre giorni di beach volley.

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