Modica, sciame di api in centro storico

Sono intervenuti i vigili del fuoco e un esperto apicoltore.

Modica – Intorno alle 11:30 di stamani un imponente sciame d’api ha scelto di sostare in Corso Umberto I, di fronte allo storico edificio che ospita la Biblioteca Comunale.

L’insolita scena ha richiamato passanti e residenti, molti dei quali hanno documentato l’evento con smartphone e macchine fotografiche.

Gli insetti si sono concentrati sul tetto e sul portapacchi di un furgone parcheggiato lungo l’arteria principale, formando una vera e propria “nuvola” ronzante.

Le immagini ravvicinate mostrano la straordinaria densità del nugolo, con migliaia di api adagiate sulla carrozzeria argentata del mezzo e attorno alle barre superiori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno allertato i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e deviare il flusso pedonale a distanza di sicurezza.

È stato inoltre richiesto l’intervento di un apicoltore esperto, procedura standard per recuperare la regina e, di conseguenza, trasferire l’intero sciame in modo sicuro e incruento verso un sito più idoneo.

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