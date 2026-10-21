Modica, scontro auto-moto al Mauto, morto il motociclista 15enne elisoccorso

Modica – È morto il ragazzo di 15 anni in moto vittima di uno scontro frontale con un’auto oggi pomeriggio in contrada Mauto, non lontano da Modica Alta.

Il trasferimento del giovanissimo scooterista in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale di Catania è risultato vano. A scontrarsi una Renault condotta da un 27enne modicano e uno scooter alla cui guida era il 15enne di Modica. Mentre il primo è stato trasferito col 118 all’ospedale Maggiore di Modica, per il secondo i sanitari intervenuti sul luogo della tragedia hanno deciso per eliambulanza. Il ragazzo è morto subito dopo l’arrivo in ospedale a Catania.

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