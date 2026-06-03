Modica, scontro auto-scooter a Beneventano, un ferito

Il centauro è rovinato a terra e ha riportato diverse ferite.

Modica – Nella mattinata di domenica, lungo la Modica-Ispica (ex SS 115), all’altezza di contrada Beneventano, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat 600 e un ciclomotore.

Il giovane alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave.

La Fiat 600, condotta da un cittadino polacco, stava uscendo da una strada laterale per immettersi sulla carreggiata principale proprio mentre sopraggiungeva il motociclo, guidato da un modicano diretto verso Pozzallo. L’impatto è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, sbalzato a terra a seguito dell’urto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e trasferito il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica. Le sue condizioni, stando a quanto riferito, non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica.

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