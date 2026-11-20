Modica – «Accogliamo con favore la decisione della Giunta di intitolare ad Anna Maria Sammito lo slargo antistante la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore – dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Modica, Francesco Stornello –. È un atto dovuto verso una studiosa che ha speso la vita per far conoscere Modica a sé stessa, legando proprio a San Nicolò Inferiore anni fondamentali di ricerca e impegno. Il merito di questo risultato va anzitutto alle associazioni che nel 2023 hanno avanzato la proposta e al Comitato Anna Maria Sammito, capace di raccogliere attorno a questa battaglia oltre tremila firme».

«Confidiamo ora che la deroga del Prefetto arrivi in tempi rapidi – prosegue Stornello –. Ma una targa ha senso solo se diventa un impegno. Anna Maria Sammito aveva avviato il censimento degli ambienti rupestri del centro storico: completarlo vorrebbe dire conoscere davvero ciò che i nostri quartieri custodiscono, prima di decidere come recuperarli e tornare ad abitarli. Perché è così che si onora chi ha servito davvero la Città: continuandone il lavoro».

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