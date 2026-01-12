Modica, si ribalta una minicar con due minorenni a bordo. Automobilista fugge senza dare soccorso

Modica – Sinistro stradale in via Sant’Antonio Margi, dove una minicar con a bordo due minorenni si è ribaltata sull’asfalto.

Un’auto proveniente da una strada secondaria si è immessa sull’arteria principale proprio mentre sopraggiungeva il quadriciclo leggero.

Nel tentativo di evitare la collisione, la giovane conducente avrebbe sterzato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo: il veicolo ha prima impattato violentemente contro un muro laterale, per poi capottare e fermarsi al centro della sede stradale.

Il conducente dell’altra auto si è allontanato senza prestare soccorso.

Allertati i soccorsi, sono intervenuti un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e trasferito d’urgenza i feriti al pronto soccorso, i vigili del fuoco, incaricati di mettere in sicurezza il veicolo e l’area, e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilità. I due minorenni hanno riportato diverse lesioni.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e identificare l’automobilista che si è dato alla fuga.

