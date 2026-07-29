Modica, si sono dimessi gli assessori Antonio Drago e Tino Antoci

Modica – Pur prendendo atto del comunicato con cui il Sindaco, nella giornata di venerdì 17 luglio, ha annunciato l’azzeramento della Giunta comunale e nelle more dell’adozione del relativo provvedimento formale, riteniamo doveroso chiarire la nostra posizione.

Per ragioni di sintesi e in considerazione della piena condivisione delle valutazioni maturate, abbiamo scelto di esprimerla attraverso una nota congiunta.

Per evitare qualsiasi fase di stallo amministrativo e consentire al Sindaco di procedere con la massima tempestività alle determinazioni ritenute più opportune nell’interesse della città, abbiamo rassegnato le nostre dimissioni dalla carica di Assessore, ritenendo conclusa sin da oggi la nostra esperienza amministrativa, comunichiamo inoltre la nostra indisponibilità a far parte della nuova Giunta Comunale.

Si tratta di una decisione irrevocabile, già rappresentata informalmente al Sindaco, maturata con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali del primo cittadino.

Una scelta fondata sulla consapevolezza che, allo stato attuale, non sussistano più le condizioni per proseguire un percorso che abbiamo affrontato, in questi anni, con impegno, lealtà e totale dedizione al servizio della città.

Abbiamo sempre interpretato il ruolo di Assessore come un servizio alla comunità e non come una posizione da difendere a ogni costo. Anche per questo abbiamo ritenuto che un passo indietro, compiuto in modo responsabile, fosse la scelta più coerente per favorire continuità amministrativa e consentire all’Amministrazione comunale di proseguire la propria azione senza incertezze.

Con questo stesso spirito ringraziamo il Sindaco per la fiducia accordataci e per il percorso amministrativo condiviso in questi anni.

Un sincero ringraziamento va inoltre ai dirigenti, ai dipendenti comunali, ai colleghi amministratori e a tutti coloro che hanno collaborato con noi. Il lavoro svolto rappresenta oggi un patrimonio della città e continuerà a produrre effetti positivi negli anni a venire.

Ai nostri successori rivolgiamo un augurio di buon lavoro, con l’auspicio che possano proseguire i progetti avviati con la stessa attenzione, serietà e dedizione che ne hanno accompagnato la realizzazione.

Lasciamo questo incarico con la serenità di chi ha sempre anteposto l’interesse della città a quello personale, convinti di aver operato con correttezza istituzionale fino all’ultimo giorno del nostro mandato.

Modica, 29.07.2026