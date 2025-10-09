Modica, signori, quell’uomo prende a calci la sua compagna tutte le sere in strada, un appello alla sindaca Monisteri

Modica – Gentile Ragusanews,

Vi scrivo per esprimere la mia profonda preoccupazione per l’episodio di violenza filmato da un testimone in via Principessa Maria del Belgio a Modica alta e di cui pure voi avete dato notizia.

La prima osservazione è sul voyeur che, ben lungi dal chiamare le forze dell’ordine, si diverte a filmare e a postare “lo spettacolo”. Ma sulle umane miserie avremmo bisogno di ben altro spazio di quello che potrebbe offrire questo Giornale, qualora volesse ospitare questa mia lettera di mamma.

Sono una delle testimoni di queste continue e ripetute aggressioni in strada, dove il violento, noto ubriacone, prende a botte la sua compagna che, in stato di evidente minorità psicologica, e con una identità sessuale irrisolta, subisce di continuo queste violenze in pubblico. Il caso è stato segnalato alle forze dell’ordine che sono più volte intervenute con prontezza, ma purtroppo in assenza di querela di parte, vista la non gravità al momento delle lesioni provocate alla vittima, anche Polizia e carabinieri non possono fare nulla.

Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto in questa storia?

Faccio un appello alla sindaca Maria Monisteri affinché i servizi sociali del Comune prendano definitivamente in carico questa situazione, che si perpetua tutte le sere per le strade di questa decadente città, nota col nome di Modica.

Potrebbe interessarti anche... Inseguimento a calci nel sedere a Modica alta

© Riproduzione riservata