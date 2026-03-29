Modica soffoca tra i rifiuti: degrado, rischi e indignazione dei cittadini

Modica – Chi ha visitato Modica nel fine settimana si è trovato davanti a uno scenario che stride con la bellezza del territorio. Le immagini parlano chiaro: strade trasformate in corridoi di rifiuti, con un impatto negativo immediato sulla percezione della città.

Cumuli di spazzatura accatastati, cassonetti stracolmi e sacchi abbandonati lungo le strade: è questa l’immagine che la città ha offerto nell’ultimo weekend. Una cartolina indecorosa per residenti e visitatori, che racconta molto più di una semplice emergenza temporanea.

In diversi quartieri, i contenitori per la raccolta risultano ormai insufficienti: la spazzatura trabocca e invade marciapiedi e carreggiate. Sacchi neri, plastica, cartoni e rifiuti ingombranti si accumulano senza controllo, trasformando le vie in vere e proprie discariche a cielo aperto.

Non si tratta solo di un problema estetico. Il degrado urbano incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine turistica della città, storicamente apprezzata per il suo patrimonio culturale e architettonico.

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