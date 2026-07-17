Modica, spento l’incendio della collina Monserrato, attenzione resta alta

Modica -Da ieri notte e stamattina all’alba sono riprese le operazioni di bonifica del costone di Monserrato. Attualmente non risultano focolai, ma l’allerta è massima.

Nella zona di contrada Caitina, da ieri pomeriggio, spenta e bonificata, è costante il controllo da parte delle forze presenti sul campo, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e una squadra di volontari della protezione civile di Modica, impegnata nelle operazioni di spegnimento e bonifica della zona interessata.

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