Modica, spento per la seconda volta l’incendio alla collina Monserrato

Modica – Grazie all’ausilio del “Canadair 24” e dell’elicottero “Falco 8” l’incendio della collina di Monserrato è stato momentaneamente domato; restano da attenzionare due piccoli focolai presenti in una parte di terreno non raggiungibili dalle squadre di terra ma già colpita dalle fiamme. Sul posto la partenza boschiva dei vigili del fuoco, una squadra della protezione civile di Modica e altre della protezione civile provinciale; grazie alla collaborazione congiunta l’incendio è stato domato e le zone interessate bonificate. I luoghi colpiti dall’evento resteranno sotto osservazione dalle squadre antincendio.

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