Cronaca
|
18/06/2026 13:01

Modica, denunciati due ubriachi alla guida, uno con droga, 3 patenti ritirate

Uno di loro ha investito un'auto in sosta.

di Redazione

Meteo: Modica 28°C Meteo per Ragusa

Modica – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria Iblea un 55enne del posto che, alla guida della sua autovettura, ha causato un sinistro stradale, andando a collidere contro un’auto in sosta sulla pubblica via. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo si sarebbe messo alla guida dopo aver assunto notevoli quantità di alcol che ne avrebbero alterato le capacità cognitive.

Medesimo episodio si è verificato ancora a Modica, dove gli stessi militari, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un giovane 21enne neopatentato, anch’egli modicano, il quale è risultato positivo alla misurazione del tasso alcolemico, accertato esser ben superiore al limite consentito. Anche in questo caso, come nel precedente, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria è stata ritirata la patente, scongiurando così eventuali situazioni di pericolo che sarebbero potute nascere a seguito dell’alterazione psicofisica del conducente dell’autovettura.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Il controllo alla circolazione stradale messo in atto dai Carabinieri ha portato anche al rinvenimento di droga e oggetti atti ad offendere. A tal riguardo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno deferito all’Autorità Giudiziaria negli scorsi giorni un 25enne di origini marocchine, residente a Modica. Dopo averlo fermato a bordo della sua auto, i militari, insospettiti dal suo atteggiamento stranamente preoccupato e agitato, hanno proceduto ad un’accurata perquisizione che ha portato al ritrovamento di circa 2 grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi, che il conducente nascondeva nel suo portafogli, oltre che di un taglierino con la lama di 10 cm, occultato all’interno dal vano porta oggetti dell’auto. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro ed anche in questo caso è stata ritirata la patente al giovane, che è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria Iblea per la normativa sulle armi e segnalato alla Prefettura di Ragusa per il possesso di stupefacente.

© Riproduzione riservata

Consigliati